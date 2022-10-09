Son dakika spor: Judo antrenörü Şükrü Öztürk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika spor: Judo antrenörü Şükrü Öztürk hayatını kaybetti

09.10.2022 17:35
Son dakika spor: Judo antrenörü Şükrü Öztürk hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Judo Milli Takım Antrenörü 52 yaşındaki Şükrü Öztürk, antrenman sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti.

Judo Milli Takım Antrenörü 52 yaşındaki Şükrü Öztürk, antrenman sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti.

Sakarya'da antrenman sırasında fenalaşan judo antrenörü Şükrü Öztürk, hastaneye kaldırıldı. Beyninde pıhtı atması sonucu tıkanıklık oluştuğu belirlenirken, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye Judo eski Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, aldıkları acı haberden dolayı oldukça üzgün olduklarını belirterek, "Federasyonumuzun birçok kurulunda yıllar yılı yaptığı hizmetlerle, sevgi dolu, sevecen, saygılı, asil ruhlu, kimseyi incitmeyen bir yapısı ile gönüllerde taht kurmuş bir kardeşimizdi. Judo sporuna verdiği hizmetler yanı sıra, kuraş ve Aba güreşi sporlarında da büyük hizmetleri oldu. Sakarya ilimizde binlerce sporcu ve şampiyonlar yetiştirdi. Bu büyük değerimiz maalesef gözle görülmeyecek küçüklükte bir beyin embolisi (pıhtısı) nedeniyle bugün sabaha karşı hayata veda etti. Allah rahmet eylesin. Kederli ailesinin, sevdiklerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Yeri zor doldurulur. Mekanı cennet olsun" dedi.

Dünya uyuşturucuyla Mücadele Eden sporcular Federasyonu Genel Başkanı Sayın Muzaffer Ilıcak da, Şükrü Öztürk için başsağlığı mesajı yayınlayarak "Kederli ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Judo antrenörü Şükrü Öztürk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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