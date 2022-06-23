Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Sami Pirinç de katıldı.

Kaynak: AA

Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti - Son Dakika

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