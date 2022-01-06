Son dakika spor: Pep Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adamın yarın Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacağı kaydedildi.
Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.
Kaynak: AA
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