Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi

04.04.2022 15:14
Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi

Edinilen son dakika haberine göre Çorlu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik personeli, down sendromlu Dursun Ali Öztürk'ün Trabzonspor forması isteğini yerine getirdi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik personeli, down sendromlu Dursun Ali Öztürk'ün Trabzonspor forması isteğini yerine getirdi.

Polis ekipleri geçen hafta ilçe geneli özel eğitim okullarını ziyaret etti.

Bir özel eğitim okulunda eğitim gören Öztürk, ziyarette polislerden Trabzonspor forması istedi.

Ekipler Öztürk'ün talebini yerine getirmek için Trabzonspor Kulübü ile iletişime geçti.

Kulüp, futbolcuların imzaladığı formayı Çorlu Emniyet Müdürlüğüne yolladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve polisler Öztürk'ü evinde ziyaret ederek formasını teslim etti.

Kendisine, istediği formayı getiren polislere teşekkür eden Öztürk, Erdoğan'ı da polisleri de çok sevdiğini söyledi.

Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi

YORUMLAR
500
Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, 'Suriyeliler gibi oturun' dediği iddia edildi Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, 'Suriyeliler gibi oturun' dediği iddia edildi Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor, Ali Öztürk, Çorlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:37:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement