Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız

A Milli Takım'ın, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu. Ay-Yıldızlı ekip, Portekiz'i geçmesi durumunda sahasında İtalya- Makedonya maçının galibiyle oynayacak. Zorlu kurayı değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Ben geldiğimden beri gördüklerim bana umut veriyor" dedi.

"BUNDAN SONRA NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"

Stefan Kuntz eşleşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.