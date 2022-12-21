2022 Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig bu hafta başlıyor. 15. haftada gözler Trabzon'daki dev maçta olacak. Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev maçı Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. 15. haftada dijital atama sistemi ilk kez uygulandı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
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Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - Son Dakika