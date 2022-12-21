Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

21.12.2022 15:32

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

2022 Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig bu hafta başlıyor. 15. haftada gözler Trabzon'daki dev maçta olacak. Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Son Dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

DÜDÜK MELER'DE

Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev maçı Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. 15. haftada dijital atama sistemi ilk kez uygulandı.

HAKEMLERİ DİJİTAL ATAMA BELİRLENDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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Halil Umut Meler, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - Son Dakika
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