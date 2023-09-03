Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'ndaki maçı konuk takım kazandı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Maça iki takımda baskılı başladı. Fenerbahçe'de Dzeko 41. dakikada müsait pozisyonda çerçeveyi bulamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI TEMPO DAHA DA ARTTI

Seyir zevki yüksek mücadelenin ikinci yarısında takımlar baskısını daha da yükseltti. Ankaragücü, zaman zaman gol yollarında etkili olmaya çalışsada Fenerbahçe buna izin vermedi.

OSAYI SAMUEL SAHNEDE

Karşılaşmanın 60. dakikasında Edin Dzeko'nun harika pasıyla topla buluşan Osayi Samuel, çaprazdan vurduğu şutla fileleri havalandırdı. Durum 1-0.

ANKARAGÜCÜ TEMPOSUNU DÜŞÜRMEDİ

Kalesinde golü gördükten sonra maça ortak olmak isteyen ev sahibi, gol yollarında etkili oldu ve tempoyu düşürmeyip etili oyununu sürdürdü.

İSMAİL KIZARDI

84. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.