Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasında indirime gitti! Galatasaraylı oyuncu, Beşiktaş derbisinde sahada olacak

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Abdulkerim Bardakcı'ya PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezasını 1 maça indirdiğini açıkladı.
Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen deneyimli stoper, Beşiktaş derbisinde sahada yerini alabilecek. TFF
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."
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