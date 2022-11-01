Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasında indirime gitti! Galatasaraylı oyuncu, Beşiktaş derbisinde sahada olacak - Son Dakika
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Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasında indirime gitti! Galatasaraylı oyuncu, Beşiktaş derbisinde sahada olacak

01.11.2022 17:06

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü. Bu kararla 28 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı derbide forma giyebilecek.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Abdulkerim Bardakcı'ya PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezasını 1 maça indirdiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK

Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen deneyimli stoper, Beşiktaş derbisinde sahada yerini alabilecek. TFF

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

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Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasında indirime gitti! Galatasaraylı oyuncu, Beşiktaş derbisinde sahada olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasında indirime gitti! Galatasaraylı oyuncu, Beşiktaş derbisinde sahada olacak - Son Dakika
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