Son Dakika | Thievy Bifouma: "Bursaspor için savaşacağız" - Son Dakika
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Son Dakika | Thievy Bifouma: "Bursaspor için savaşacağız"

22.04.2022 15:40
Son Dakika | Thievy Bifouma: "Bursaspor için savaşacağız"

Son dakika haberler: Bursaspor'da önce kadro dışı bırakılan, sonra da affedilen Thievy Bifouma, "Her ailede olduğu gibi, bazı kararların alınmasına yol açan yanlış anlamalar olabilir.

Bursaspor'da önce kadro dışı bırakılan, sonra da affedilen Thievy Bifouma, "Her ailede olduğu gibi, bazı kararların alınmasına yol açan yanlış anlamalar olabilir. Artık her şey normale döndü. Bursaspor için savaşacağız" dedi.

Bursaspor'da süresiz kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Thievy Bifouma, duygularını paylaştı. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarım ve teknik direktörümle tekrar birlikte olmanın sevincimi paylaşmak istiyorum. Her ailede olduğu gibi, bazı kararların alınmasına yol açan yanlış anlamalar olabilir, ancak takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve yöneticilerle bir aile olarak anlaştık ve her şey normale döndü. Artık kulübün renklerini savunmak için kenetlenmemiz gerekiyor. Biz oyuncular, personelimiz ve taraftarımız, hepimiz bir aileyiz. Her maça final gibi bakıp elimizden geleni yapacağız. Bursaspor için savaşacağız." - BURSA

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Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Thievy Bifouma: 'Bursaspor için savaşacağız' - Son Dakika


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