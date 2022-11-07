Trabzonspor'un rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel ile eşleşti - Son Dakika
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Trabzonspor'un rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel ile eşleşti

07.11.2022 16:25

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda Belçika temsilcisi Basel ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nden elenen Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak olan Trabzonspor'un kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

RAKİBİMİZ BASEL

Kura çekiminde ilk sıralarda çıkan Trabzonspor, Belçika temsilcisi Basel ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek.

İLK KARŞILAŞMALAR 16 ŞUBAT'TA

İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel ile eşleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel ile eşleşti - Son Dakika
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