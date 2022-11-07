Trabzonspor'un rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel ile eşleşti

Avrupa Ligi'nden elenen Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak olan Trabzonspor'un kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

RAKİBİMİZ BASEL

Kura çekiminde ilk sıralarda çıkan Trabzonspor, Belçika temsilcisi Basel ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek.

İLK KARŞILAŞMALAR 16 ŞUBAT'TA

İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.