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Son Dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu - Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu

Son Güncelleme: 12.10.2023 13:41

Son dakika: Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır." denildi.

Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 12 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın yeri çabuk doldu. Sabah saatlerinde Hırvat teknik adamla yollarını ayıran Bordo-mavili ekip, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

"BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

Son Dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu

YARDIMCILARI DA BELLİ

Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını bir dönem bordo mavili takımda da forma giyen Egemen Korkmaz ve Orhan Ak yapacak. Kaleci antrenörü Haluk Güngör ve Atletik Performans Antrenörü Ekrem Özerk Tufan'ın da Avcı'nın ekibinde yer alması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu - Son Dakika
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