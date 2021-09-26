Son Dakika | Türkiye, ParaVolley Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı

Son dakika haberlerine göre Türkiye, İtalya'da düzenlenen ParaVolley Erkekler Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı.

Türkiye, İtalya'da düzenlenen ParaVolley Erkekler Avrupa Milletler Gümüş Ligi'nde bronz madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa düzenlenen ve Türkiye'nin de katıldığı Gümüş Milletler Ligi, Campobasso kasabasında düzenlendi. Türkiye, ilk gün maçında Macaristan 3-1 yenilirken, ikinci gün yaptığı ilk maçta Slovenya'ya 3-1 kaybetti. İkinci maçta Polonya'yı 3-1 yenen milli takım, akşam oynadığı üçüncü maçta İtalya karşısında da 3-1 kazandı. Milli takım turnuvayı bronz madalya kazanarak tamamladı. Turnuvaya, Macaristan, Slovenya, Polonya ve İtalya takımları katıldı.

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