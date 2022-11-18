A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı

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Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Federasyondan yapılan açıklamada detayların İtalyan hocanın da katılacağı basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." denildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Ayrıca, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.