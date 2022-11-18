Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Federasyondan yapılan açıklamada detayların İtalyan hocanın da katılacağı basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." denildi.
Ayrıca, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı - Son Dakika