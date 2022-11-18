A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı

18.11.2022 17:56

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Federasyondan yapılan açıklamada detayların İtalyan hocanın da katılacağı basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." denildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Ayrıca, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500

Giovanni Guidetti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı
17:13 Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş
17:03 Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik
16:58 Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı
16:55 Gözler aralık ayının ilk haftası yapılacak toplantıda! Yeni yılda asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılma ihtimali masada
16:51 Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı
16:46 Merkez Bankası'nın enflasyon anketi sonrası emekli maaşlarında beklenti değişti! İşte yeni yılda memur ve memur emeklisi maaşı...
16:08 Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
16:11 Çoklu ilişki itirafı gündem olan Derya'nın kocasına yazdıkları Müge Anlı'yı delirtti: İnsan bunları kocasına nasıl yazar?
16:03 Fenerbahçe'yi yasa boğan trafik kazası! Milli boksör yaralandı, arkadaşı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 18:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement