Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti

30.05.2022 18:26
Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, dünya 40 numarası Holger Rune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, dünya 40 numarası Holger Rune'ye 3-1 yenilerek 4. turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grand slam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.

Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.

Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud'un rakibi oldu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Fransa Açık'ta dünya 8 numarası Ruud, çeyrek finalde Fransa Açık'ta dünya 8 numarası Ruud, çeyrek finalde Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Kaynak: AA

Roland Garros, Fransa, Tenis, Rune, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son finalist Tsitsipas Fransa Açık'a 4. turda veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement