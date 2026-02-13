Son karar verildi! Real Madrid\'de Arda Güler\'e yeni rol

Real Madrid'de Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Alvaro Arbeloa ve ekibi, genç futbolcuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
Diario'nun aktardığı bilgilere göre teknik heyet, Arda Güler'e takım içinde liderlik rolü kazandırmayı planlıyor. Genç oyuncunun saha içi karakteri ve oyun zekâsından memnun olan teknik ekibin, Arda'yı uzun vadeli projenin önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.
Haberde, Arbeloa ve ekibinin Arda'da gördükleri yüksek potansiyel nedeniyle iyimser olduğu ve oyuncuya yatırım yapma konusunda kararlı davrandığı belirtildi. Real Madrid'in, milli futbolcuyu hem sportif hem de mental anlamda geliştirmek için özel bir plan üzerinde çalıştığı kaydedildi.
