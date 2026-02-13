Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Haberin Videosunu İzleyin
Son karar verildi! Real Madrid\'de Arda Güler\'e yeni rol
13.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Son karar verildi! Real Madrid\'de Arda Güler\'e yeni rol
Haber Videosu

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa ve ekibi, Arda Güler'e liderlik rolü vermeyi planlıyor; genç yıldızın potansiyeline güven duyuluyor.

Real Madrid'de Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Alvaro Arbeloa ve ekibi, genç futbolcuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.

LİDERLİK ROLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Diario'nun aktardığı bilgilere göre teknik heyet, Arda Güler'e takım içinde liderlik rolü kazandırmayı planlıyor. Genç oyuncunun saha içi karakteri ve oyun zekâsından memnun olan teknik ekibin, Arda'yı uzun vadeli projenin önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

POTANSİYELİNE GÜVEN TAM

Haberde, Arbeloa ve ekibinin Arda'da gördükleri yüksek potansiyel nedeniyle iyimser olduğu ve oyuncuya yatırım yapma konusunda kararlı davrandığı belirtildi. Real Madrid'in, milli futbolcuyu hem sportif hem de mental anlamda geliştirmek için özel bir plan üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 454545 454545:
    Şu çocuğun yakasini artik birakinda Futbolunu oynasın 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    son dakika bırakmıyor sabah kalk arda gece yat arda?? 0 4 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    potansiyel tamam ama her zaman oyundan ilk cikan arda oluyor nedense 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:50:24. #7.11#
SON DAKİKA: Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.