Son şampiyon Fenerbahçe, yarın 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'la karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Son şampiyon Fenerbahçe, yarın 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'la karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Son şampiyon Fenerbahçe, yarın 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nda Beşiktaş\'la karşılaşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş arasında oynanacak maçta son şampiyon sarı-lacivertliler, geçen yıl da Beşiktaş'ı yenmişti.

Erkekler basketbolda Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıkacak.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 20.00'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak. Müsabaka statü gereği; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile lig ikincisi olan Beşiktaş arasında oynanacak.

İlk olarak 1985 yılında oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı A. Efes 14 kez müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Kupada 20. kez mücadele edecek Fenerbahçe ise 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu geçtiğimiz yıl yine Beşiktaş karşısında elde etti. Siyah-beyazlıların ise bu organizasyonda 1 şampiyonluğu, 2 ikinciliği bulunuyor.

Geçen sezon 8 maçta karşılaştılar

İki ekip geçtiğimiz sezon 4'ü final serisi olmak üzere 6 kez Basketbol Süper Ligi'nde, 1 kez Türkiye Kupası finalinde, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele etti. Oynanan 8 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, Beşiktaş 2 maçta gülen taraf oldu.

Jasikevicius, Alimpijevic'e karşı 5 finali de kazandı

Aralık 2023'te Fenerbahçe'nin başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerle 1'i EuroLeague olmak üzere, 3'er kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise son iki sezonda takımıyla lig ve kupada final oynama başarısı gösterirken bu maçlarda Fenerbahçe'ye kaybetti. Jasikevicius ile Alimpijevic, 2023-2024 sezonu Türkiye Kupası yarı finali ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelirken, iki seride de tur atlayan Jasikevicius oldu. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında hem lig hem kupa finalinde sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar karşılaşırken, bu süreçteki 4 kupayı da Fenerbahçe müzesine götürdü. 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kupayı kazanan 85-83'lük skorla Jasikevicius'un öğrencileri oldu.

Hakem üçlüsü açıklandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 39. Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası'nın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Müsabakayı Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil yönetecek.

Kaynak: İHA
FenerbahçeBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
11:08
Amedspor’un koreografisinde ne yazıyor İşte o cümlenin anlamı
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:20
Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:43:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Son şampiyon Fenerbahçe, yarın 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'la karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement