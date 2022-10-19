Son şampiyon Golden State Warriors galibiyetle başladı - Son Dakika
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Son şampiyon Golden State Warriors galibiyetle başladı

19.10.2022 10:14
Son şampiyon Golden State Warriors galibiyetle başladı

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sezonun ilk maçında evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 123-109'luk skorla mağlup etti.

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sezonun ilk maçında evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 123-109'luk skorla mağlup etti. Golden State'de Stephen Curry 33 sayı, Lakers'ta ise LeBron James 31 sayı ile oynadı.

NBA'de 2022-2023 sezonu heyecanı iki karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Golden State Warriors, Chase Center'da mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 123-109'luk skorla mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Golden State'de Stephen Curry 33 sayı, 7 asist, 6 ribaund ve 4 top çalma ile oynarken, Andrew Wiggins 20 sayı, 6 ribaund ve Klay Thompson da 18 sayı, 3 asistle takımına katkı verdi. Sezona kötü başlayan Lakers'ta ise LeBron James 31 sayı, 14 ribaund ve 8 asist ve Anthony Davis 27 sayı, 6 ribaund ile oynadı.

Ayrıca maç öncesinde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Boston Celtics evinde galip

Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 126-117'lik skorla yendi ve sezonun ilk maçından galip ayrıldı. Boston'da Jayson Tatum 35 sayı, 12 ribaund, Jaylen Brown 35 sayı, 3 ribaund ve Malcolm Brogdon 16 sayı, 4 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Philadelphia'da ise James Harden'ın 35 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve Joel Embiid'in de 26 sayı, 15 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Philadelphia'da ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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NBA'de yeni sezon start aldı NBA'de yeni sezon start aldı

Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son şampiyon Golden State Warriors galibiyetle başladı - Son Dakika

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