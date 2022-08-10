Bu iş bitti! Trabzonspor'un yeni 10 numarası imzaya geliyor - Son Dakika
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Bu iş bitti! Trabzonspor'un yeni 10 numarası imzaya geliyor

10.08.2022 10:17
Bu iş bitti! Trabzonspor'un yeni 10 numarası imzaya geliyor

Son şampiyon Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante'nin ofansif orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı. Bordo mavili ekip, 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için kulübü Levante'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor, şampiyonluk sevinci yaşayan mevcut kadrosunu nokta atışı transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

BARDHI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için kulübü Levante'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncu sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacak.

10 MİLYON EURODAN 3 MİLYON EURO'YA İNDİ

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor, 10 milyon euro'luk Enis Bardhi transferini taksitler halinde 3 milyon seviyelerine çekerekbitirdi.

ENİS BARDHI KİMDİR?

2017 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kuzey Makedonyalı yıldız oyuncu, Macaristan Ligi ekibi Ujpest'ten Levante'ye transfer olmuştu. Asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Enis Bardhi'nin La Liga 2'de mücadele eden Levante kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu iş bitti! Trabzonspor'un yeni 10 numarası imzaya geliyor - Son Dakika


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