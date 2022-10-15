Sonbahar Tenis Turnuvası nefesleri kesti - Son Dakika
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Sonbahar Tenis Turnuvası nefesleri kesti

15.10.2022 17:03
Sonbahar Tenis Turnuvası nefesleri kesti

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen tenis turnuvasında mix çiftlerde Mehmet Öztekin-Nurten Kaya, çift erkeklerde İsmail Üsttürk-Mehmet Güzel şampiyon oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen tenis turnuvasında mix çiftlerde Mehmet Öztekin-Nurten Kaya, çift erkeklerde İsmail Üsttürk- Mehmet Güzel şampiyon oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tenis Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Sonbahar Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuva mix çiftler ve çift erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi. Mix çiftlerde Mehmet Öztekin - Nurten Kaya birinci, Oğuzhan Çimen - Nisa Dalar ikinci, Mehmet Güzel - Burcu Girit üçüncü, çift erkeklerde İsmail Üsttürk - Mehmet Güzel birinci, Murat Kuşuluoğlu - Gökhan Şeval ikinci, Barış Öztekin - Mehmet Ünalan üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, Sonbahar Turnuvasına katılan sporcuların kendilerini bir hayli heyecanlı dakikalar yaşattığını söyledi. Atagöz, dereceye giren sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Salihli'de tenis sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını anlatan Atagöz, hedeflerinin daha büyük turnuvalar düzenlemek olduğunu vurguladı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sonbahar Tenis Turnuvası nefesleri kesti - Son Dakika

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