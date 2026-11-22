Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Martin Rodriguez'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kornere çeldi.

27. dakikada Ibrahim Diabate'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği yerden şutu kaleci Arda Özçimen kurtardı.

32. dakikada Brandon Baiye'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu Gyrano Kerk tamamlayamadı.

45+1. dakikada sol kanattan Antunes'in ortasında Sonko kafayla toğu ağlara gönderdi.

45+4. dakikada hakem Alper Akarsu pozisyonu VAR monitöründe izledi ve gol öncesi faul belirleyerek golü iptal etti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Gyrano Kerk, Ibrahim Diabate

Yedekler: Matija Orbanic, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Mustafa Fettahoğlu, Ömer Arda Kara, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Eren Tozlu, Miguel Cardoso

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Richard Akkonor, Alexis Antunes, Juan Silva, Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 35)

Yedekler: Şamil Öztürk, Allan, Alex Matos, Efkan Bekiroğlu, Ege Yıldırım, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Faustino Anjorin, Sinclair, Janderson Kosta

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Gyrano Kerk (Erzurumspor FK)