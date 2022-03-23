Sorgun Belediyespor, Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sorgun Belediyespor, Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

23.03.2022 15:24
Sorgun Belediyespor, Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 25'inci haftasında evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 25'inci haftasında evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda Başantrenör Bahadır Aksoy gözetiminde yapılan antrenman hafif koşu ile başladı. Top atma-tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj çalışmaları geriden oyun kurma ile devam eden idman, maçla tamamlandı.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allpower Akü Cizre Belediyespor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Puan cetvelinde alt sıralarda bulunan takımların ilginç bir hafta yaşayacaklarını anlatan Aksoy, "Geçen hafta, ligde oynadığı tüm maçları kazanan lig lideri Halkbank ile deplasmanda oynadığımız maçı şanssız şekilde 3-2 kaybettik. Oyuncularımız bu maçta çok iyi mücadele etti. Aynı mücadeleyi bu haftaki maçta da göstermemiz gerekiyor. Artık ligin sonuna geldik. Bu hafta evimizde son maçımızı oynayacağız. Bu maçı kazanıp hem düşme potasından tamamen uzaklaşmak hem de play-off şansımızı artırmak istiyoruz. Ben tüm taraftarlarımızı bu önemli maça davet ediyorum." dedi.

Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı 26 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Sorgun Spor Salonu'nda başlayacak.

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Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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