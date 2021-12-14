Sorgun Belediyespor'da Afyon Belediye mesaisi başladı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 13. haftasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sorgun Belediyespor, başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst üste yenilgiler sonrasında 12. haftada Allpower Akü Cizre Belediyespor'a karşı deplasmanda aldıkları 3-1'lik galibiyete sevindiklerini söyledi.

Ligde puandan daha çok galibiyet sayısının önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, "Aldığınız galibiyet sayısı ile puan sıralamasında kendinize yer buluyorsunuz. Biz de şu ana kadar ligde oynadığımız maçlarda 5 galibiyet alarak 9'uncu sıraya yükseldik. Hedefimiz hafta sonu evimizde oynayacağımız Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçını da kazanarak galibiyet sayımızı 6'ya çıkararak, devre arasına yüksek bir moralle girmek." diye konuştu.

Sorgun Belediyespor ile Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Sorgun Spor Salonu'nda 19 Aralık Pazar günü saat 16.00'da karşılaşacak.