Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi haklarını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti - Son Dakika
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Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi haklarını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti

11.04.2022 18:19
Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi haklarını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligdeki temsil hakkını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligdeki temsil hakkını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini, bu nedenle AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki tüm haklarını Kayseri Develi Belediyespor'a devrettiklerini söyledi.

Gül, Kayseri Develi Belediyespor Kulübü yöneticileriyle cuma günü bir araya geldiklerini ve devir sözleşmesini imzaladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Efeler Ligi haklarını devrederken büyük bir üzüntü duyduk. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bu güzel maceraya nokta koymak zorunda kaldık. Biraz gücümüz olsa sonuna kadar mücadelemizi sürdürmek isterdik. Bizler ve ilçemiz halkı da voleybolu çok sevmiştik. Bu nedenle voleybol maceramızı ikinci ligde devam ettireceğiz. Kendi çocuklarımızın da sahada olacağı daha düşük bütçeli bir kadro ile parkelerde olacağız."

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Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi haklarını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti - Son Dakika


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