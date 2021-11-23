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Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarına başladı

23.11.2021 15:33
Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarına başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak Sorgun Belediyespor, hazırlıklarına başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak Sorgun Belediyespor, hazırlıklarına başladı.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular, koşu ile yerde ısınma hareketlerinin ardından atak karşılama, savunma, geriden oyun kurma çalışmaları yapıp, idman maçıyla günü tamamladı.

Antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, fikstür gereği üst üste güçlü takımlarla oynamak zorunda kaldıklarını aktarıp, haftayı kendi sahalarında 3-2'lik Arkas Spor yenilgisiyle kapattıklarını hatırlatan başantrenör Bahadır Aksoy, "Bu hafta da şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe HDI Sigorta ile İstanbul'da karşılaşacağız. Biz tüm maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de iyi bir takımız. Tüm gücümüzü sahaya yansıtır, büyük bir mücadele örneği sergileyebilirsek, rakibimizi yeneriz." ifadelerini kullandı.

Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarına başladı
Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarına başladı

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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