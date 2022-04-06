Sorgun Belediyespor ligden çekilme kararı aldı - Son Dakika
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Sorgun Belediyespor ligden çekilme kararı aldı

06.04.2022 15:14
Sorgun Belediyespor ligden çekilme kararı aldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin Gül, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını bildirdi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin Gül, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sorgun Belediyespor Voleybol Takımının üç sezondur başarı ile sürdürdüğü Efeler Ligi serüvenini maddi imkansızlıklar nedeniyle sona erdirme kararı aldıklarını belirtti.

Yollarına ikinci ligde devam edeceklerini aktaran Gül, "Kendi çocuklarımızın da sahada olacağı genç bir kadro ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek veren sponsorlarımıza, yaz kış demeden her maçımıza gelip salonda takımı destekleyen vefalı taraftarlarımıza, maddi manevi desteğini hiç eksik etmeyen Erkut Ekinci başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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