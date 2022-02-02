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Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor

02.02.2022 18:25
Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18'inci haftasında Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18'inci haftasında Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda hafif koşu ile başlayan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçildi. Top atma, top tutma, savunma, smaç, sıçrama ve blok hareketleri ile süren antrenman, 6'ya 6 maçla sona erdi.

Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine, dün Bingöl'de Solhanspor maçında aldıkları yenilginin takımda moralleri bozduğunu ancak bunu unutup cuma günü oynayacakları Ziraat Bankkart maçına odaklandıklarını söyledi.

Yoğun maç temposunun oyuncuların performanslarını olumsuz etkilediğini aktaran Aksoy, "Geçen hafta sonu İstanbul'da Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştık. Aynı gece yola çıkıp pazar sabahı Sorgun'a geldik. Bir günlük dinlenmenin ardından bu kez de Bingöl deplasmanına gittik ve döndük. Bu kadar uzun yolculuklar sonrası oyuncularımız fiziksel olarak yorgun düştü. Bu durum maçlardaki performanslarımızı olumsuz etkiledi. Bu kadar yoğun tempo arasında dinlenme fırsatı bulamadan şimdi Ziraat Bankkart maçına hazırlanmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı, 4 Şubat Cuma günü Sorgun Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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