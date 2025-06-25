Şortu kaydı, mahrem yeri gözüktü ama yarışı yine de kazandı!

Çekya'da düzenlenen Ostrava Golden Spike atletizm yarışmasında, Amerikalı atlet Craig Robinson, 400 metre engelli yarışını kazanmasına rağmen, yaşadığı kıyafet kazasıyla gündem oldu.

24 yaşındaki sporcu, koşu sırasında şortu kayınca, mahrem yerleri görünür hâle geldi. Yarışı sürdürürken birkaç kez şortunu düzeltmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca bu çabayı bırakarak tamamen finişe odaklandı.

Tüm bu olaya rağmen Robinson, yarışı 48.05 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Bitiriş çizgisini geçtikten sonra pistte takla atarak yere uzandı ve gülümsedi.

Bu derece, kişisel rekorunun sadece 0.10 saniye gerisinde ve aynı zamanda sezonun en iyi derecesi oldu.

Robinson, Brezilyalı Matheus Lima'yı 0.06 saniye farkla geride bıraktı. Üçüncülüğü ise ev sahibi Çek sporcu Vit Muller, 48.41 saniyelik derecesiyle elde etti.

Craig Robinson, bu yıl ayrıca Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 2025 Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda, ABD'nin 4x400 metre karışık bayrak takımıyla altın madalya kazanmıştı.

Yarışmalarda dikkat çeken bir diğer isim ise sadece 17 yaşında olan Avustralyalı Gout Gout oldu. Avrupa'daki ilk büyük yarışında 200 metreyi 20.02 saniyede koşarak kendi ülke rekorunu kırdı. Genç atlet, "yeni Usain Bolt" olarak anılıyor.

Ayrıca sırıkla atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran İsveçli Armand Duplantis, 6.13 metreyi başarıyla geçti ancak 6.29 metrelik atlayışı denediği sırada başarısız oldu. Bu atlayış başarılı olsaydı, kendi rekorunu kırmış olacaktı.