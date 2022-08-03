Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü

Süper Lig'in adından çokça söz ettiren ekiplerinden biri olan Fatih Karagümrük ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

LİGDEN ÇEKİLİYOR MU?

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, stat ve tesis sorununu çözmeyen Karagümrük'ün Süper Lig'den çekilebileceğini söyledi. İleri Üçlü isimli programda konuşan Yurduseven, "Karagümrük ligden çekilmeyi veya devredilmeyi düşünüyor. Başkan Süleyman Hurma çok üzgün bir durumda" dedi.

"BAŞKANLIĞI BIRAKIRIM"

VavaCars Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, stat konusunda daha önce yaptığı açıklamada; "Kısa vadede hedefim Karagümrük'le 1-2 yıl içinde Avrupa kupalarına katılmak. Tesis ve stadyum yaparsak çok daha büyük hedeflerin peşinden koşabiliriz, Sporting gibi takımların seviyesine gelebiliriz. Tesis ve stat bizim için elzem. Bunları yapmayı başaramazsam bu işi bırakırım çünkü ben iş adamı değilim, başka bir gelirim yok. Bir gün Olimpiyat Stadı'nda, bir gün Vefa Stadı'nda bir gün Florya'da antrenman yapıyoruz. Bir çok yetkiliyle konuştuk. Spor Bakanı'ndan Allah razı olsun tesis için Arnavutköy'de bir yer belirlendi. Stat için ise henüz bir mesafe alamadık. 1926 kurulan bir kulübün stadının olmaması kabul edilemez... Eğer bunu beceremezsem, kulübü bunu yapacak birilerine bırakırım. Bu konuda çok örseleniyorum. Her gün antrenmanı nerede yapacağımızı düşünüyoruz. Bu şekilde kulübü yönetmek çok zor. Bu beni çok yıpratıyor. Kaç oyuncuyu bu yüzden transfer edemedim, kaç futbolcu bu yüzden ayrılmak istedi... Bu beni çok üzüyor. Kimseyi kırmadan, üzmeden bunu bu kadar anlatabiliyorum. İstanbul'da stat yapacak büyüklükte bir arazi almamız mümkün değil, ancak devlet bunu verebilir. Diğer kulüplere yapıldığı gibi" diye konuştu.