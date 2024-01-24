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Şota Arveladze: Bahadır Güngördü çok iyi bir maç çıkardı - Son Dakika
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Şota Arveladze: Bahadır Güngördü çok iyi bir maç çıkardı

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri maçta ev sahibi ekibin kalecisi Bahadır Güngördü'nün performansını övdü. Arveladze, istedikleri skoru alamadıklarını belirterek, takımının ilerleyen haftalarda daha iyi performans sergileyeceğini söyledi.

Şota Arveladze: Bahadır Güngördü çok iyi bir maç çıkardı
24.01.2024 - 19:49,  Güncelleme: 19:49
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri karşılaşmada ev sahibi ekibin kalecisi Bahadır Güngördü'nün çok iyi bir maç çıkardığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Arveladze, istemedikleri bir skor aldıklarını belirterek, "Bu tarz maçlarda skor alamayınca fazla söylenecek bir şey de kalmıyor. Pozisyona girdik. Maçın başında öne geçecek golü bulabilirdik ama rakip kaleci çok iyi oynadı ve çok top kurtardı. Sahanın durumu da iyi değildi iki takım için de. Bu durum hızlı oynamamıza müsaade etmedi. Takımımız kendini ilerleyen haftalarda iyi bir şekilde gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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