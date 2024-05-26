Southampton, Leeds United'ı yenerek Premier Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Southampton, Leeds United'ı yenerek Premier Lig'e yükseldi

Southampton, Leeds United\'ı yenerek Premier Lig\'e yükseldi

İngiltere Championship play-off final maçında Southampton, Leeds United'ı Adam Armstrong'un golüyle 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Bu galibiyetle birlikte Southampton, Premier Lig'e çıkmanın yanı sıra 140 milyon sterlinlik bir gelir elde etti. Sezonu ilk iki sırada tamamlayan Leicester City ve Ipswich Town ise doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

26.05.2024 21:53
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İngiltere Championship play-off final maçında Leeds United'ı 1-0 yenen Southampton, Premier Lig'e yükseldi.

Wembley Stadı'nda oynanan ve Premier Lig'e yükselen son takımın belli olacağı final mücadelesinde Leeds United ile Southampton karşı karşıya geldi.

Rakibini Adam Armstrong'un 24. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Southampton, Premier Lig biletinin yanı sıra 140 milyon sterlini kasasına koymayı da garantiledi.

Championship'te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Leicester City ve Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

Kaynak: AA

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