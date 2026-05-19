Southampton Play-Off'tan İhraç Edildi

19.05.2026 22:57
Southampton, Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlediği için play-off'tan ihraç edildi.

İNGİLTERE Championship ekiplerinden Southampton, Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlemesi sebebiyle İngiltere Championship play-off finalinden ihraç edildi. Hull City'nin play-off finalindeki rakibi Middlesbrough oldu.

İngiltere Bağımsız Disiplin Komisyonu, kulüplerin antrenmanlarını izinsiz şekilde görüntülemesine ilişkin EFL (Football League Championship) kurallarını birçok kez ihlal etmesi üzerine Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç ettiğini açıkladı. Ayrıca komisyon, kulübe 2026-2027 sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası da verdi. Bu kararın açıklanmasının ardından Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de Middlesbrough ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

