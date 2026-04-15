Spar Girona Çeyrek Finalde Fenerbahçe'yi Bekliyor

15.04.2026 21:32
Spar Girona, Umana Reyer'i yenerek Fenerbahçe ile yarı finale yükseldi. Iniguez takımından gururlu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yenen İspanyol ekibi Spar Girona'da İspanyol başantrenör Roberto Iniguez, takımı adına gururlu olduğunu söyledi.

Iniguez ile oyunculardan Klara Holm ve Laura Quevedo, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten mutlu olduğunu aktaran Iniguez, "Takımım adına çok mutluyum. Birçok oyuncum sakatlıkla mücadele ediyordu. Planımızı iyi uyguladık. Onlarla gurur duyuyorum. Çok mutluyum çünkü bu seviyede ilk kez mücadele ediyorlar. Sonuna kadar gideceklerine eminim. Önemli olan da bu." dedi.

Yarı finalde karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe Opet'i değerlendiren Iniguez, "Biraz bu başarının tadını çıkartmak istiyorum. Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Önümüzde iki maç daha var. Elimizden geleni yapacağız. Büyük bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Laura Quevedo: "Harika hissediyorum"

İspanyol basketbolcu Laura Quevedo, salonda güzel bir ortam olduğunu belirterek şunları diyle getirdi:

"Harika hissediyorum. Evimizde oynamıyorduk ama evimizdeymişiz gibi hissettim. Girona'dan ne kadar insan geldi bilmiyorum ama çok güzel bir ortam vardı. Kazanmak, bu seviyede oynamak ve yarı finale çıkmış olmak inanılmaz bir his. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Brenna'yı da tekrar kadrolarına kattılar. Avrupa Ligi şampiyonlukları var. Potansiyellerinin farkındayız. Sadece tek maç olacak, neler olacağını sadece 40 dakika belirleyecek. Neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduklarının farkındayız."

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan İsveçli oyuncu Klara Holm ise "İnişleri ve çıkışları olan zor bir maç oldu. Defansta çok güçlüydük, elimizden gelen en iyi oyunu oynamaya çalıştık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Daha önce onlarla oynadığımız maçları analiz etmeliyiz ve iyi hazırlanmalıyız. Onlarla tekrar karşılaşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
