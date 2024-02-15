Sparta Prag Teknik Direktörü Priske: İyi Oynadık Ama Mağlup Olduk

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a 3-2 yenilen Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın teknik direktör Brian Priske, iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.
Danimarkalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kendileri açısından zor bir karşılaşma olduğunu aktaran Priske, "Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık. İki gol bulduk ama daha fazla da atabilirdik. Bu fırsatları yakaladık. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımın öz güveni için iyi bir maç oldu. Daha iyisini de çıkarabilirdik. Bu performans sonrası bir mağlubiyet almamız üzücü oldu ama sergilediğimiz oyundan memnunum." diye konuştu.
Priske, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini dile getirerek, "Oyuncularım 90 dakika boyunca sorumluluklarını yerine getirdi. Galatasaray'ı çok zorladık. Yediğimiz 3 gol bizi üzdü ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.
Maçın kırılma anları olduğuna değinen 46 yaşındaki teknik adam, "Maçta önemli anlar vardı. Bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Bunları değerlendiremediğimiz için cezalandırıldık. Bir deplasman takımına göre iyi performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarların maçta oluşturduğu atmosfere değinen Priske, "Taraftar yapması gerekeni yaptı. Şansımızı zorlamaya devam ettik. Statta iyi bir atmosfer vardı. Umarım taraftarlar keyif almıştır. İki taraf da istekli bir oyun sergiledi." ifadelerini kullandı.
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Brian Priske, iyi performanslarına rağmen mağlup olmanın hayal kırıklığını yaşadıklarını kaydetti.
Genç oyunculardan kurulu bir kadroları olduğuna ve tecrübe kazandıklarına değinen Priske, "İyi bir takıma karşı oynadık. Sadece takım değil kulüp olarak da Galatasaray çok başarılı. Onları çok saygı duyuyoruz. Takımımızdaki gençler çok başarılıydı. Bu maçı bir kez daha izlediğimizde biraz daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Şu anda zaten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok fırsat kaçırdık, 3-4 gol daha atabilirdik. Güçlü bir takımla mücadele ettik." diye konuştu.
"Galatasaray hala favori"
Danimarkalı teknik adam, Galatasaray'ın tur için favori olduğunu dile getirdi.
Priske, 22 Şubat'ta yapılacak rövanş maçıyla ilgili, "Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor. Ancak Galatasaray'dan ziyade Sparta Prag'a odaklıyım. Bir sonraki maçı nasıl kazanacağımızı düşünüyorum. Bugün, neler yapabileceğimizi, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten bir gol eksik başlayacağız. O yüzden bu dezavantajı çevirmenin hesaplarını yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Sparta Prag Teknik Direktörü Priske: İyi Oynadık Ama Mağlup Olduk - Son Dakika
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi. Sancak'ın ceza almasının nedenleri arasında hakemlere hakaret, sportmenliğe aykırı hareketler, temsilciye yönelik sportmenliğe aykırı hareketler, hakemlerle ilgili açıklamalar, sosyal medyada hakemlerle ilgili paylaşımlar ve akredite edilmediği alanlarda bulunma yer alıyor.
TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, "Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Buruk, Muslera'nın takım için çok önemli olduğunu ve onunla yola devam etmek istediklerini belirtti. Muslera'nın Galatasaray karnesi ise 13 sezonda 492 maçta 521 gol yemesi ve 176 maçta kalesini gole kapaması şeklinde.
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. ''İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?'' sorusuna Tekin, ''Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.'' ifadelerini kullandı.
Gazeteci İsmail Saymaz ile Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi. Programa uzaktan bağlanan Şen, Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenerek, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." dedi. Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." ifadelerini kullandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketi yeni iş ilanı açtı. Tepkilerin odağındaki şirketin açtığı iş ilanında yer alan ''İnsanları önemseyen şirket kültürü'' ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı son anda attığı golle 3-2 yendiği maça sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Muslera damga vurdu. Uruguaylı eldiven, 90. dakikada suratıyla gole engel oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?