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O kadar övgüyü boşuna almamış! Haftanın golü Yunus Akgün'den - Son Dakika

O kadar övgüyü boşuna almamış! Haftanın golü Yunus Akgün'den

Son Güncelleme: 20.10.2023 16:57

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynanan maçta attığı gol, haftanın en iyi golü seçildi.

A Milli Futbol Takımı'n yıldızı Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın golü seçildi.

HAFTANIN GOLÜ SEÇİLDİ

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Yunus Akgün'ün attığı gol, 7. haftanın en iyi golü seçildi.

EN FAZLA OYU ALDI

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada en fazla oyu alan Yunus, İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'in önüde yer aldı.

Golü hatırlayalım;

Görüntü: TRT
Görüntü: TRT
Görüntü: TRT
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Yunus Akgün, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O kadar övgüyü boşuna almamış! Haftanın golü Yunus Akgün'den - Son Dakika


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SON DAKİKA: O kadar övgüyü boşuna almamış! Haftanın golü Yunus Akgün'den - Son Dakika
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