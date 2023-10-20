A Milli Futbol Takımı'n yıldızı Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın golü seçildi.
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Yunus Akgün'ün attığı gol, 7. haftanın en iyi golü seçildi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada en fazla oyu alan Yunus, İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'in önüde yer aldı.
Golü hatırlayalım;
Son Dakika › Spor › O kadar övgüyü boşuna almamış! Haftanın golü Yunus Akgün'den - Son Dakika