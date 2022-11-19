Cristiano Ronaldo'nun yaşadıklarına Batuhan Karadeniz'den olay yorum: Bunlar dünyanın en büyük örgütü - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun yaşadıklarına Batuhan Karadeniz'den olay yorum: Bunlar dünyanın en büyük örgütü

19.11.2022 14:20

Cristiano Ronaldo'nun son günlerde yaşadıklarını Ertem Şener ile birlikte değerlendiren futbolcu Batuhan Karadeniz, "Cristiano Ronaldo'nun ne zaman bittiğini söyleyeyim mi? Basın toplantısında kola şişesini kaldırıp oraya suyu koydu ya! Ronaldo o gün bitti. Bunlar dünyanın en büyük örgütü, bunlar çok güçlü abi" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası kulüpte istenmeyen adam ilan edilen Cristiano Ronaldo, gündemden düşmüyor. Son olarak Ertem Şener ile Batuhan Karadeniz, dünyaca ünlü futbolcu ile ilgili yorumlarda bulundu.

"BANA YAPILSA KAFAYI KOYMUŞTUM HOCAYA"

Sosyal medyada ortak canlı yayın yapanErtem Şener ile Batuhan Karadeniz'in Cristiano Ronaldo için söyledikleri sözler dikkat çekti. Futbolcu Karadeniz, "Ronaldo'ya yapılanların yarısı bana yapılsa kafayı koymuştum inan ki hocaya" derken Portekizli yıldızın hangi olaydan sonra kariyerinin geriye gittiğine ilişkin düşüncesini de söyledi.

"BUNLAR ÇOK GÜÇLÜ"

Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası'ndaki basın toplantısında masadaki kola şişelerini kaldırarak yerlerine su şişesi koymasına dikkat çeken Karadeniz, "Ronaldo ne zaman bitti biliyor musun? Kola şişesini kaldırıp oraya suyu koydu ya! Ronaldo o gün bitti. Bunlar dünyanın en büyük örgütü, bunlar çok güçlü ağabey." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun yaşadıklarına Batuhan Karadeniz'den olay yorum: Bunlar dünyanın en büyük örgütü - Son Dakika


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