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12. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nu Kenyalı atletler kazandı - Son Dakika

12. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nu Kenyalı atletler kazandı

25.10.2021 15:03
12. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nu Kenyalı atletler kazandı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nu, erkekler ve kadınlarda Kenyalı sporcular kazandı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nu, erkekler ve kadınlarda Kenyalı sporcular kazandı.

Kazlıçeşme Sanat'ın önünde başlayan yarışa çeşitli ülkelerden yaklaşık bin sporcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen 10 kilometrelik koşuyu erkeklerde 28,55'lik derecesiyle Kenyalı atlet Benard Cheruiyot kazanırken, 28,58'lik derecesiyle Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw ikinci, 29,12'lik derecesiyle Kenyalı Simon Kiruthi üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasman kadınlar kategorisinin birincisi 33,30'luk derecesiyle Kenyalı Betty Jematia oldu. Şilan Ayyıldız 34,16'lık derecesiyle ikinci, Burcu Subatan 34,20'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sporculara ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Türkiye Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Terzi ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta takdim etti. Dereceye giren sporculara, Zeytinburnu Belediyesi tarafından toplamda 42 bin 200 liralık para ödülü verildi.

Arısoy: "Zeytinburnu ve Türkiye için önemli bir organizasyon"

Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nun uluslararası literatüre girdiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Koşusu'nun bu yıl 12'incisini düzenliyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yapamamıştık. Zeytinburnu ve Türkiye için önemli bir organizasyon. Sporcularımızın ilgisi çok yoğun. Katılımı bin kişi ile sınırlı tuttuk. Dereceye giren yarışmacılarımıza gerçek altın, gümüş ve bronz madalya veriyoruz. Her yıl ilgi daha da artıyor. Bu etkinliğin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hem Cumhuriyeti kutluyoruz hem sağlıklı yaşama, spora dikkati çekiyoruz hem de koşu parkuru vesilesiyle Zeytinburnu'nun tarihi kültürel güzelliklerini bütün dünya ile paylaşmış oluyoruz. Bu koşuyu birlikte düzenlediğimiz Beştelsiz Spor Kulübü'ne ve değerli başkanına teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nun üzerine yeni şeyler katarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 12. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nu Kenyalı atletler kazandı - Son Dakika Spor


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