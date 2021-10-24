21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası başladı

Elemelerde Melis Sezer , Ayşegül Mert, Ece Gencer, Selina Atay, Elif Albayrak, Eda Arlı, Aslı Oktay, Defne Ursan ve Elif Tuana Günay mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, TED Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvada elemelerde 9 Türk sporcu yer alıyor.

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