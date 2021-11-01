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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

01.11.2021 23:02
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

Sırbistan'da başlayan 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ahmet Uyar, finale yükseldi.

Sırbistan'da başlayan 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ahmet Uyar, finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada bugün milli sporculardan Ahmet Uyar, 63 kiloda Polonyalı Arslanbek Salimov, çeyrek finalde Ermeni Hracya Poghosyan ve yarı finalde de Moldovalı Cornelu Rusu'yu yenerek finale yükseldi.

Ahmet finalde, Gürcü rakibi Leri Abuladze ile karşılaşacak.

Fatih Bozkurt ise 130 kiloda Hint Aryan Panwar ve çeyrek finalde Ukraynalı Vladislav Kovalenko'yu yendi. Yarı finalde karşılaştığı İranlı Amin Mirzazadeh'e yenilen Fatih, repesajdan gelecek Kazak Savenko/Rus Laptiev galibiyle bronz madalya için yarışacak.

55 kiloda ilk turda Hint rakibi Arshad'ı yenen Adem Burak Uzun çeyrek finalde Rus Mevlud Rızmanov'a yenildi

Adem Burak, Rızmanov'un Kazak Arslan Abdurakhmanov'u yendiği için repesajda Arnavut rakibi Bajram Sina ile karşılaşacak.

77 kiloda Kırgız rakibi Akylbek Talantbekov ile Belaruslu Dzmtry Bonka'yı mağlup eden Erkan Ergen çeyrek finalde İranlı Amin Yavar Kaviyaninejad'a yenildi.

İranlı güreşçi finale yükseldiği için Erkan, repesajda Gürcistanlı Nikoloz Tchikaidze/Arnavut Ardit galibiyle karşılaşacak.

87 kiloda Ukraynalı Vitali Andriovych'i ile Sırp Mario Vukovic'i yenen Muhitdin Sarıçiçek, çeyrek finalde Gürcistanlı Temuri Tchkuasiledze'ye yenildi. Gürcistanlı rakibi Rus Komarov'a yenilince Muhitdin madalya şansını kaybetti.

Yarın 5 sporcu yarışacak

Kerem Kamal 60 kiloda ilk turda İtalyan rakibi Tommaso Bosi, Kadir Kamal 67 kiloda Litvanyalı Adomas Grigaliunas, 72 kiloda Abdullah Toprak İranlı Amir Ali Abdi, 82 kiloda Samet Yaldıran Finlandiyalı Otto Emeli, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ Gürcü rakibi Giorgi Katsanashvili ile karşılaşacak.

Ahmet Uyar, Sırbistan, Fatih, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika Spor


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