3.Lig 3 Grup Fethiyespor 4 Gümüşhanespor 2

3.lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

21. dakikada Nurettin topu Rıdvan'dan korner çizgisinde adeta sökerek aldı. Kaleye süratle yaklaştı, topu yerden ortaladı Talha altı pasın içinde gelişine vurdu top ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Umut Aslan ceza alanını sol çaprazdan kaleye nişanladı top direğin yanından dışarı gitti.

38. dakikada Fethiyespor ceza alanı içindeki karambolde top Serhat'ın eline çarptı hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Umut kaleci Ahmet ile topu ters köşeye gönderdi. 1-1

40. dakikada Nurettin Rıdvan'dan topu korner çizgisine yakın alıp ceza alanına yaklaştı, sağ çaprazdan nefis vurdu top ağlara gitti. 2-1

67. dakikada Serkan'ın kafayla aşırdığı topu Cemal derinlemesine ceza alanına gönderdi, Alihan kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldığı anda topu yerden plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1

80. dakikada Nurettin'in derinleme pasını iyi takip eden Alihan ceza alanı içersinde birkez daha kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldığı anda aşırtma bir vuruşla topu kaleye gönderdi, Cengiz uzandığı top ile kaleye girdi. 4-1

89. Dakikada Nasrullah ceza alanına girdiği anda Özgür yatarak müdahalede bulundu hakem yere düşen Nasrullah için penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Oktay topu ağlara taktı. 4-2

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Talha Öztürk xxx, Fatih Pazı xxx, Semih Kocaman xxx

Fethiyespor: Ahmet xxx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx, (Dk. Turgan xx,)Serdar xxx, (Dk. 83 burak Başkaya xx), Serhan xxx, (Dk. 83 İbrahim xx),Talha xxx, (Dk. 65 Cemal xxx), Özgür xxx, Nurettin xxxx, (Dk.89 Hakan xx), Serhat xxx, Onur xxx

Gümüşhanespor: Cengiz xx, Burak Koyuncu xx, Sertan xx, (Dk.83 Necati x),Rıdvan xx, Umut xx, Yusuf xx, (Dk. 61 Nasrullah xx), Abdurrahman xx, Abdullah xx,(Dk.73 Akın x) Oktay xx, Sancar xx, Raif xx

Goller: Dk. 21 Talha, Dk. 40 Nurettin,Dk. 67 - 80 Alihan, ( Fethiyespor), Dk.38 Umut (pnt), Dk.90 Oktay (PNT) ( Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Dk. 53 Soner ( Fethiyespor), Dk. 53 Sertan, Dk.56 Burak (Gümüşhanespor) - MUĞLA