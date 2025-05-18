Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel gece koşusu - Son Dakika
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Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel gece koşusu

Spor A.Ş.\'den 19 Mayıs\'a özel gece koşusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Spor A.Ş. organizasyonuyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

18.05.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Spor A.Ş. organizasyonuyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 19 Mayıs Gece Koşusu, ışıklarla dolu parkuru, yüksek enerjisi ve yoğun katılımıyla unutulmaz bir geceye dönüştü.

Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri unvanına yakışır şekilde sporun her alanında örnek etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 16 yaş ve üzeri sporseverler büyük ilgi gösterdi. 5 kilometrelik parkurda koşan katılımcılar, bayram coşkusunu sporla birleştirerek geceye enerji kattı. "Doğamızda hareket var" mottosuyla gerçekleşen gece koşusu, birlik ve dinamizmin simgesi haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençliğe ve spora verdiği önemle şekillenen bu organizasyon, şehrin dört bir yanından gelen vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu. 7'den 77'ye herkesin ilgi gösterdiği gece koşusu, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Etkinliğe katılanlar arasında yer alan 77 yaşındaki Mehmet Topuzoğlu, "Büyükşehir Belediyesi etkinlik yaptığı zaman hep katılırım. Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a bu güzel organizasyonlar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem özel günleri hem de sporun evrensel değerlerini sporseverlerle buluşturarak kente değer katmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel gece koşusu - Son Dakika

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