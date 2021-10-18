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Abdullah Avcı: "Çok güzel şeyler yapacağız" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Çok güzel şeyler yapacağız"

18.10.2021 15:51

- Abdullah Avcı: "Çok güzel şeyler yapacağız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası oyuncularına yaptığı konuşmada, "Lütfen oyunda aklınız olsun, çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

- Abdullah Avcı: "Çok güzel şeyler yapacağız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası oyuncularına yaptığı konuşmada, "Lütfen oyunda aklınız olsun, çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Abdullah Avcı'nın oyuncularına hitap ettiği bir video yayımladı. Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türk'üm' diyene sözleriyle başlayan videoda şehir insanının günlük yaşantısı ve Trabzon'un kendine has yöresel görüntüleri yansıtıldı.

Görüntülerin son bölümünde ise bordo-mavili taraftarların takımlarını stadyuma uğurlamaları ile birlikte oyuncuların Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılışı ve Medical Park Stadyumu'na gidişi sırasında Abdullah Avcı'nın oyuncularına yaptığı konuşma yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahaya çıktıkları zaman oyun nasıl giderse gitsin, oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sahaya çıktığımızda sonuç nasıl giderse gitsin, oyun nasıl giderse gitsin biz hep aklımızla ve planlarımızla kalacağız. Biz bunu hep gerçekleştirdik ve geri dönüşler yaptık. Hep oyuna sadık, beraber düşünen, beraber mücadele eden beraber meydan okuduk. Benim burada bir senem oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu duyguyu yaşattınız. Bu çok güzel. Lütfen oyunda aklınız olsun çok güzel şeyler yapacağız. Bunu yaşattığınız için Trabzon ailesine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık."

Abdullah Avcı: Çok güzel şeyler yapacağız
Abdullah Avcı: Çok güzel şeyler yapacağız
Abdullah Avcı: Çok güzel şeyler yapacağız
Abdullah Avcı: Çok güzel şeyler yapacağız

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Çok güzel şeyler yapacağız' - Son Dakika Spor


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