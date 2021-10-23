Adıyaman FK Diyarbekir Spor: 1-2

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Adıyaman FK sahasında Diyarbekir Spor'a 1-2 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Adıyaman FK sahasında Diyarbekir Spor'a 1-2 mağlup oldu. Adıyaman FK, Ligin 9. maçında rakibi Diyarbekir Spor'u Kahta İlçe Stadyumunda ağırladı. Raşid Yorgancılar'ın yönettiği maçın 15. dakikasında Alper Tatlısu kendi kalesine attığı gol ile Diyarbekir Spor 0-1 öne geçti. Başka gol gelmeyince ilk yarı 0-1 tamamlandı. Maçın ikince yarısında da baskın oynayan Diyarbekir Spor'un ikinci golünü 57. dakikada Utku Şen kaydetti. 0-2 önde olan Diyarbekir Spor deplasmanda 90 dakika boyunca bu skoru korudu. Ev sahibi Adıyaman FK'nin 90+1'de golünü Muhammet Akpınar kaydetti. 1-2 tamamlanan maçta gülen taraf Diyarbekir Spor oldu. Maç sonrası ev sahibi takımın taraftarları yönetim ve teknik kadroya tepki gösterdi. Adıyaman FK, ligde oynadığı 9 maçın 8'inde mağlup oldu. Adıyaman FK, ligde 3 puan ile 19. sırada yer alıyor. - ADIYAMAN

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