Adıyaman FK Niğde Anadolu FK : 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK kendi sahasında, Niğde Anadolu FK'ya mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Ali Yılmaz yönetti. Ligde üst üste mağlubiyetler alan Adıyaman FK, ilk galibiyetini almak için çıktığı maçın 12. Dakikasında Recep Tüköz'ün golüyle Niğde Anadolu FK 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skor ile bitti.

Maçın ikinci yarısında gol gelmeyince maç ev sahibi takımın 1-0'lık mağlubiyetiyle son buldu. Maç sonrası taraftarlar kulüp başkanı ve yönetimini istifaya çağırdı.

Adıyaman FK, bu sezon ligde oynadığı 6 maçın tamamında mağlup oldu. Ligde sıfır puanı bulunan Adıyaman FK, 6 haftada 3 teknik direktör değiştirdi. - ADIYAMAN