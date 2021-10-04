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Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı - Son Dakika

Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı

04.10.2021 13:29
Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Ağrı'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Ağrı'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde sporcuların katıldığı kortej yürüyüşü Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir stadyumunda gerçekleşti. Kortej yürüyüşüne, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra açıklamalarda bulunan Spor Şube Müdürü Cemil Budak, " Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası" bu yıl 04-10 Ekim 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de farklı etkinliklerle kutlanacak. İlde 'Amatör Spor Haftası Etkinlikleri' kortej yürüyüşümüzü sizlerin katılımı ile başlattık. Amatör Spor Haftasının amacı; çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmektir. Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 7 farklı branşta spor etkinliklerimiz olacaktır. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi

Program; Güreş, Taekwondo ve Kick Boks branşlarının gösterileri ile devam etti. Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek. - AĞRI

Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı
Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı
Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı
Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı
Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Spor Genel Müdürlüğü, Lütfi Yiğenoğlu, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ağrı'da 'Amatör Spor Haftası' kortej yürüyüşü başladı - Son Dakika
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