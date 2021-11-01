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Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç - Son Dakika

Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç

01.11.2021 12:10
Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu Bölge 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde Uşak temsilcisi Sivaslı Belediyespor'u 7-0 mağlup eden Aliağaspor FK, sezona hızlı başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu Bölge 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde Uşak temsilcisi Sivaslı Belediyespor'u 7-0 mağlup eden Aliağaspor FK, sezona hızlı başladı.

Şampiyonluk hedefleyen sarı-siyahlılara 3 puanı getiren golleri 15'inci dakikada penaltıdan ve 42'nci dakikada Murat Arslan, 20'nci dakikada Tayfur Emre Yılmaz, 48'inci dakikada Barış Tenşi, 50'nci dakikada İlker Ataseven, 69'uncu dakikada Abdullah Çınar ve 73'üncü dakikada Furkan Yıldırım kaydetti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Kulüp Başkanı Kamil Önal, Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı futbolseverlerle birlikte izledi. Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren teknik direktör Hakan Şapçı, "Önümüzdeki haftadan itibaren oynayacağımız iki maç bizim için çok büyük bir öneme sahip. Çok ciddi rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Haftaya İzmirspor deplasmanı gideceğiz ardından Çiğli Belediyespor'u konuk edeceğiz. İki müsabakayı da kazanmak istiyoruz. Sezon başında iyi bir takım kurduk. İlk maçımızda takımımızın kalitesini gösterdik. Hedefimiz için her karşılaşmayı final olarak görüyoruz. Haftaya İzmirspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.


Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç
Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç
Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç
Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç

Murat Arslan, Amatör Lig, Sivaslı, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aliağaspor FK'dan gollü başlangıç - Son Dakika Spor


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