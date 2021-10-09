Altay'ın unutulmaz millileri

Türkiye, futbolda A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı maçlara gözünü çevirirken, her dönemde milli takımların yetiştirici kulübü olan İzmir temsilcisi Altay, bugüne kadar ay-yıldızlı ekibe 27 futbolcu kazandırdı. A Milli Takım tarihindeki ilk Altaylı milli futbolcular 1925-1930'lu yıllarda Hamit Aslan ve Vahap Özaltay olurken, o günden bu yana 27 siyah-beyazlı yıldız, A Milli Takım'da bu onura ulaştı.

Altay'ın 1960'larda başlayıp 80'lere kadar uzanan iki Türkiye Kupası'nın kazanıldığı dönemde, neredeyse her A Milli Takım maçında bir Altaylı oyuncu, ay-yıldızlı formayı giydi. Mustafa Denizli, Zafer Bilgetay, Ayfer Elmastaşoğlu, Ayhan Elmataşoğlu, Alper Timur, Bilal Yaşar, Mustafa Kaplakaslan, Mustafa Turgat, Erol Togay, Sabahattin Erbuğa, İsa Ertürk, Şeref İncirmen, Kaya Köstepen ve Varol Ürkmez gibi efsane isimler, bu döneme imzasını atan futbolcular oldular.