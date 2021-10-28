Üye Girişi
Altekma ve Altınordu'dan güç birliği - Son Dakika

Altekma ve Altınordu'dan güç birliği

28.10.2021 11:44
Altekma ve Altınordu'dan güç birliği

Altınordu ile voleybolda yıllardır kenti temsil eden Altekma Spor Kulübü voleybolda yeni birlikteliğin ilk adımını attı.

Altınordu ile voleybolda yıllardır kenti temsil eden Altekma Spor Kulübü voleybolda yeni birlikteliğin ilk adımını attı.

Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile iki kulüp yöneticilerinin katıldığı toplantıda Altekma'nın Voleybol 2'nci Lig'de yer alan kadın ve erkek takımlarının antrenörleri de hazır bulundu. Yapılan işbirliği ile Altekma'nın Voleybol Kadınlar ve Erkekler 2'nci Ligi'nde yer alan ekipleri yeni sezonda Altekma Altınordu adıyla mücadele edecek.

BEZİRCİOĞLU: SALONLARA GERİ DÖNÜYORUZAltınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, "Son yıllarda voleybolda büyük atılım yapan, İzmir'imizin gururu olan Altekma Spor Kulübü ile İzmir'in yine Cumhuriyet'le yaşıt, salon sporlarında onlarca yıl efsane olmuş çok büyük başarılara imza atmış, 1920'li yıllarda ilk voleybol şubesini kurmuş Altınordu'muzun işbirliğini mutlulukla açıklıyorum. Bu işbirliği doğrultusunda bir süredir uzak kaldığımız salonlara geri dönüyoruz. Bu birlikteliği spor okulları ve altyapı okullarında da hayata geçirebilmeyi hedefliyoruz" dedi. DURMUŞ: İKİ KULÜBÜN ARMASIYLA ÇIKACAĞIZ

Altınordu'nun yetiştiricilik özelliğini yıllardır yakından takip ve takdir ettiğini, kulüp olarak bu projeye destek vermek istediklerini belirten Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Biz de 22 yıllık bir camiayız ve bu sürede aralıksız voleybola hizmet ettik. Bu çerçevede 2'nci Lig'deki takımlarımızı beraber yönetelim dedik. Böyle bir işbirliği doğdu. Bu sadece 2'nci Lig'deki yarışmacı takımlar projesi değildir, ayrıca spor okulları ve belki daha kapsamlı işbirliklerinin de ilk taşı olacaktır. Bunun üzerine daha da geliştireceğimiz projeler gelecektir. 31 Ekim'de ilk defa sahaya iki kulübün armasıyla çıkacağız. İzmir ve Türk voleybolu için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Altekma ve Altınordu'dan güç birliği
Altekma ve Altınordu'dan güç birliği
Altekma ve Altınordu'dan güç birliği

Altınordu, voleybol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altekma ve Altınordu'dan güç birliği - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi 12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi 12:00 BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?

Son Dakika Haberleri
12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
12:28 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor
11:57 "Köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına belediyeden yalanlama geldi: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
11:37 Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?         
12:30
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 12:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Altekma ve Altınordu'dan güç birliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement