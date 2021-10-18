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Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi - Son Dakika

Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi

18.10.2021 12:51
Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda eşine futbol sahalarında çok az rastlanacak maçta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu, 8 yıl sonra bir resmi müsabakada kalesinde 6 gol gördü.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda eşine futbol sahalarında çok az rastlanacak maçta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu, 8 yıl sonra bir resmi müsabakada kalesinde 6 gol gördü. En son 30 Ekim 2013 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'ya 6-5 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, o tarihten sonra ilk kez yarım düzine gol yedi. Erzurum'da 45+2'nci dakikada bulduğu golle 2-0'lık üstünlük sağlayan İzmir temsilcisi, inanılmaz bir şekilde 45+5 ve 45+7'nci dakikalarda yediği gollerle soyunma odasına önde girme fırsatını kaçırdı.

Altınordu'da sakatlık yaşayan kaleci Ali Emre'nin ikinci yarıda yerini 16 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'e bırakmasıyla rakip peş peşe goller bularak kırmızı-lacivertlileri hezimete uğrattı. Maçın 22'nci dakikasında kurtarış yaptığı bir pozisyonda direğe çarpan kaleci Ali Emre'nin burnunun kırıldığı ve ilk yarıyı bu şekilde tamamladığı, belindeki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle de maça devam edemeği öğrenildi. İlk profesyonel maçında talihsizlik yaşayan genç eldiven Serhat'ı ise teknik heyet ve takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMEDİ

Altınordu bu sezon deplasmanda oynadığı 5'inci maçında da galibiyet elde edemedi. Kırmızı-lacivertliler dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan elde etti. Deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan İzmir ekibi İstanbulspor, Gençlerbirliği, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilmekten kurtulamadı. Altınordu dış sahada kalesinde 15 gol görürken, 6 gol atabildi.


Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi - Son Dakika
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