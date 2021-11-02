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Altınordu düşme potasında - Son Dakika

Altınordu düşme potasında

02.11.2021 11:10
Altınordu düşme potasında

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adanaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altınordu, kendini düşme hattında buldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adanaspor'a 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altınordu, kendini düşme hattında buldu. Bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve dış sahada art arda 5'inci mağlubiyetini alan kırmızı-lacivertliler, 10 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı. Son 2 karşılaşmada gol atamayan İzmir temsilcisi, 11'inci maçında toplam 7'nci kez sahadan puansız ayrıldı. Rakip kaleye toplam 12 gol bırakan Altınordu, kalesinde 23 gol görerek en kötü savunma performansına imza atan takım konumunda yer alıyor. Ligde cumartesi günü evinde zirve yarışı veren Eyüpspor'u konuk edecek Altınordu'da orta saha oyuncusu Metehan ile santrfor Enis sarı kart cezalısı durumuna düştü.

EROĞLU: KAYBETMEYİ HAK EDMEDİK"Bu sene deplasmanda çok başarılı olmadığımız bir sezon yaşıyoruz" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Adananaspor maçının ardından, "En azından kaybetmeyi hak etmedik. Karambolde atamadığımız toplar var. Bu pozisyonlarda bir gol bulabilirdik. Golü atsak belki biz kazanabilirdik ama rakibimiz duran toptan golü buldu. Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk. Bu anlamda üzgünüz. Bu sene istediğimiz gibi sonuçlar alamıyoruz. Lig hızlı bir şekilde ilerliyor, hata affetmiyor. Altınordu'nun tırmanışa geçeceği haftalar gelecek. Şu anda sancılı bir süreç yaşıyoruz. En kısa sürede toparlanıp bir çıkış sürecine girmeliyiz" şeklinde konuştu.


Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu düşme potasında - Son Dakika Spor


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