American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda ikinci gün mücadelesi başladı.

Bodrum-Çökertme arasında coğrafi rotada geçecek yarışların özellikle teknelerin birbirine yakın ilerlediği başlangıç hattında, heyecanlı anlar yaşandı. Yelkenciler iyi çıkış yapabilmek için çaba harcadı. Yelkenleri rüzgarla dolan tekneler hızla yol aldı. Geriden gelen rüzgardan yararlanmak için bazı teknelerden başlangıçtan hemen sonra renkli balonlarını (üç köşeli hafif yelken) açması güzel görüntüler oluşturdu.

American Hospital'ın isim sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl rotasıyla orman yangınından etkilenen alanlara dikkati çekecek The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nın ikinci gün mücadelesi tamamlandıktan sonra tekneler Çökertme bölgesinde demir atacak.

Yarışmacılar ve yelken meraklılarının orman yangınından zarar gören bölgelerde çeşitli etkinliklerde bir araya geleceği organizasyon yarın Çökertme-Çökertme etabıyla devam edecek. Yarışlar, dördüncü gün Çökertme-Kissebükü ve 23 Ekim'de son gün Kissebükü-Bodrum rotasındaki mücadelelerle tamamlanacak.